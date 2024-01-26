Путин намекнул на причастность Франции и США к удару по Ил-76

26 января 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

К удару по самолет Ил-76 могут быть причастны Франция или США, уточнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Найденные на месте крушения в Белгородской области самолета Ил-76 средства поражения говорят о причастности Франции или США к происшествию. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США. Будет понятно через пару дней», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. СК РФ провел расследование и сделал выводы, что удар был нанесен зенитной ракетой. Ее запустили с села в Харьковской области.

Найденные на месте крушения в Белгородской области самолета Ил-76 средства поражения говорят о причастности Франции или США к происшествию. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США. Будет понятно через пару дней», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. СК РФ провел расследование и сделал выводы, что удар был нанесен зенитной ракетой. Ее запустили с села в Харьковской области.