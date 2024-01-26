Путин намекнул на причастность Франции и США к удару по Ил-76

Найденные на месте крушения в Белгородской области самолета Ил-76 средства поражения говорят о причастности Франции или США к происшествию. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге.
«Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США. Будет понятно через пару дней», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. СК РФ провел расследование и сделал выводы, что удар был нанесен зенитной ракетой. Ее запустили с села в Харьковской области.
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