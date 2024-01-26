Путин намекнул на причастность Франции и США к удару по Ил-76

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
К удару по самолет Ил-76 могут быть причастны Франция или США, уточнил Владимир Путин Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Найденные на месте крушения в Белгородской области самолета Ил-76 средства поражения говорят о причастности Франции или США к происшествию. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге.

«Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США. Будет понятно через пару дней», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. СК РФ провел расследование и сделал выводы, что удар был нанесен зенитной ракетой. Ее запустили с села в Харьковской области.

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Найденные на месте крушения в Белгородской области самолета Ил-76 средства поражения говорят о причастности Франции или США к происшествию. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «Средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США. Будет понятно через пару дней», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. СК РФ провел расследование и сделал выводы, что удар был нанесен зенитной ракетой. Ее запустили с села в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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