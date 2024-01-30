Военные ВС РФ заняли более выгодные позиции на донецком направлении

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, военные, военная подготовка, штурмовик, тренировка на полигоне
ВС РФ уничтожили технику ВСУ на нескольких направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении <…> при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военной технике и живой силе ВСУ в районах сел Красное, Андреевка, Новомихайловка, а также Курдюмовка и Георгиевка. Украинские войска потеряли 310 военных, два танка и три боевые машина пехоты, были уничтожены и 11 автомобилей, заключили там.

Ранее российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Они улучшили позиции по переднему краю на краснолиманском направлении. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.

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Российские военнослужащие заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Донецком направлении <…> при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военной технике и живой силе ВСУ в районах сел Красное, Андреевка, Новомихайловка, а также Курдюмовка и Георгиевка. Украинские войска потеряли 310 военных, два танка и три боевые машина пехоты, были уничтожены и 11 автомобилей, заключили там. Ранее российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Они улучшили позиции по переднему краю на краснолиманском направлении. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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