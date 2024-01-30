Военные ВС РФ заняли более выгодные позиции на донецком направлении

Российские военнослужащие заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Донецком направлении <…> при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военной технике и живой силе ВСУ в районах сел Красное, Андреевка, Новомихайловка, а также Курдюмовка и Георгиевка. Украинские войска потеряли 310 военных, два танка и три боевые машина пехоты, были уничтожены и 11 автомобилей, заключили там.
Ранее российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Они улучшили позиции по переднему краю на краснолиманском направлении. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.
Российские военнослужащие заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Донецком направлении <…> при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военной технике и живой силе ВСУ в районах сел Красное, Андреевка, Новомихайловка, а также Курдюмовка и Георгиевка. Украинские войска потеряли 310 военных, два танка и три боевые машина пехоты, были уничтожены и 11 автомобилей, заключили там. Ранее российские войска освободили село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Они улучшили позиции по переднему краю на краснолиманском направлении. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение противнику в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.