Патриарх Кирилл высказался о главном грехе людей во власти

Патриарх Кирилл: злоупотребление властью является главным грехом чиновников
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Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове высказался о грехах чиновников Фото:

Потеря критического мышления к себе и превозношение — это самые главные грехи людей во власти. С такой позицией выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове.

«Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются. Многие от них зависят… Теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти», — заявил патриарх Кирилл, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что у тех, кому подчиняется слишком много человек, иногда «кружится головка». Ведь от их решений зависят судьбы людей. Поэтому место работы чиновника может влиять и на личность. Чтобы такого не допустить, надо критически относиться к самому себе, заявляет патриарх Кирилл.

Сегодняшнее евангельское чтение очень поучительно по отношению к тем, кто находится у власти. Об этом заявил сам патриарх. Он отметил, что работа над собой требует особой честности и внутренней борьбы.

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Потеря критического мышления к себе и превозношение — это самые главные грехи людей во власти. С такой позицией выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове. «Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются. Многие от них зависят… Теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти», — заявил патриарх Кирилл, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что у тех, кому подчиняется слишком много человек, иногда «кружится головка». Ведь от их решений зависят судьбы людей. Поэтому место работы чиновника может влиять и на личность. Чтобы такого не допустить, надо критически относиться к самому себе, заявляет патриарх Кирилл. Сегодняшнее евангельское чтение очень поучительно по отношению к тем, кто находится у власти. Об этом заявил сам патриарх. Он отметил, что работа над собой требует особой честности и внутренней борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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