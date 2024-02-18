Патриарх Кирилл высказался о главном грехе людей во власти

Патриарх Кирилл: злоупотребление властью является главным грехом чиновников

18 февраля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове высказался о грехах чиновников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Потеря критического мышления к себе и превозношение — это самые главные грехи людей во власти. С такой позицией выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове. «Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются. Многие от них зависят… Теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти», — заявил патриарх Кирилл, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что у тех, кому подчиняется слишком много человек, иногда «кружится головка». Ведь от их решений зависят судьбы людей. Поэтому место работы чиновника может влиять и на личность. Чтобы такого не допустить, надо критически относиться к самому себе, заявляет патриарх Кирилл. Сегодняшнее евангельское чтение очень поучительно по отношению к тем, кто находится у власти. Об этом заявил сам патриарх. Он отметил, что работа над собой требует особой честности и внутренней борьбы.

Потеря критического мышления к себе и превозношение — это самые главные грехи людей во власти. С такой позицией выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове. «Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются. Многие от них зависят… Теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти», — заявил патриарх Кирилл, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что у тех, кому подчиняется слишком много человек, иногда «кружится головка». Ведь от их решений зависят судьбы людей. Поэтому место работы чиновника может влиять и на личность. Чтобы такого не допустить, надо критически относиться к самому себе, заявляет патриарх Кирилл. Сегодняшнее евангельское чтение очень поучительно по отношению к тем, кто находится у власти. Об этом заявил сам патриарх. Он отметил, что работа над собой требует особой честности и внутренней борьбы.