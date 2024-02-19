МАГАТЭ: санкции Запада против Росатома заведут ядерную сферу в мире в тупик

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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, росатом
Западные компании зависят от поставок Росатома Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В случае введения странами Запада санкций в адрес госкорпорации Росатом, мировая атомная отрасль рискует оказаться в тупике. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Многие компании на Западе зависят от российских поставок обогащенного урана или топлива. Введение санкций против Росатома было бы нереальным и непрактичным. Это поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах», — передает заявление Гросси агентство Reuters.

По итогам 2023 года США закупили у РФ уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов. В ноябре 2023 года Россия стала главным экспортером урана в США. Так, по сравнению с октябрем стоимость поставок русского ядерного топлива выросла почти на половину. В пресс-службе Росатома уточнили, что Россия не планирует вводить запрет на поставки ядерного топлива в Америку.

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В случае введения странами Запада санкций в адрес госкорпорации Росатом, мировая атомная отрасль рискует оказаться в тупике. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «Многие компании на Западе зависят от российских поставок обогащенного урана или топлива. Введение санкций против Росатома было бы нереальным и непрактичным. Это поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах», — передает заявление Гросси агентство Reuters. По итогам 2023 года США закупили у РФ уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов. В ноябре 2023 года Россия стала главным экспортером урана в США. Так, по сравнению с октябрем стоимость поставок русского ядерного топлива выросла почти на половину. В пресс-службе Росатома уточнили, что Россия не планирует вводить запрет на поставки ядерного топлива в Америку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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