В «Росатоме» высказались о прекращении поставок урана в США

«Росатом» опроверг запрет поставок урана в США
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Россия будет продолжать экспорт урана в США Фото:

«Росатом» опроверг информацию о том, что в России хотят запретить поставки урана в США. Об этом высказались в пресс-службе госкорпорации.

«Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков. Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что РФ ценит доверие заказчиков и считает неприемлемыми любые спекуляции во взаимоотношениях с ними.

Ранее Bloomberg ссылаясь на источник, сообщил, что российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» предупредил компании из США о вероятном запрете страной экспорта ядерного топлива в ответ на подобные ограничения с американской стороны, принятые 11 декабря. Отмечалось, что были уведомлены электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc. Однако окончательное решение по ограничению экспорта властями РФ принято еще не было.

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«Росатом» опроверг информацию о том, что в России хотят запретить поставки урана в США. Об этом высказались в пресс-службе госкорпорации. «Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков. Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что РФ ценит доверие заказчиков и считает неприемлемыми любые спекуляции во взаимоотношениях с ними. Ранее Bloomberg ссылаясь на источник, сообщил, что российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» предупредил компании из США о вероятном запрете страной экспорта ядерного топлива в ответ на подобные ограничения с американской стороны, принятые 11 декабря. Отмечалось, что были уведомлены электрические компании Constellation Energy Corp, Duke Energy Corp и Dominion Energy Inc. Однако окончательное решение по ограничению экспорта властями РФ принято еще не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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