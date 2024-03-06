Власти сообщили о взрыве возле нефтехранилища под Воронежем

В правительстве Воронежской области сообщили о взрыве около нефтехранилища
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожарный рукав, пожарные
Из-за взрыва гражданские объекты не пострадали, сообщили в правительстве региона Фото:

В Воронежской области возле нефтехранилища произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Взрыв прозвучал возле нефтехранилища под Воронежем, гражданские объекты не пострадали», — заявили в пресс-службе правительства. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 6 марта система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, последствий на земле не было.

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В Воронежской области возле нефтехранилища произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве региона. «Взрыв прозвучал возле нефтехранилища под Воронежем, гражданские объекты не пострадали», — заявили в пресс-службе правительства. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что 6 марта система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, последствий на земле не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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