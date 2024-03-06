Власти сообщили о взрыве возле нефтехранилища под Воронежем

Из-за взрыва гражданские объекты не пострадали, сообщили в правительстве региона
В Воронежской области возле нефтехранилища произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Взрыв прозвучал возле нефтехранилища под Воронежем, гражданские объекты не пострадали», — заявили в пресс-службе правительства. Информацию передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 6 марта система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, последствий на земле не было.
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