Гордеева* объявила о возобновлении YouTube-проекта

Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом РФ иноагентом) возобновит проект «Скажи Гордеевой» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила сама журналистка Telegram.
«Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением», — заявила Катерина Гордеева. Сообщение опубликовано в telegram-канале youtube-проекта. Также журналистка заявила, что в первое время ей понадобится помощь подписчиков.
Гордеева приостановила работу над проектом после того, как Госдума ввела запрет на рекламу у иностранных агентов. Позже эту инициативу поддержали в Совете Федерации.
*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов.
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