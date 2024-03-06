Гордеева* объявила о возобновлении YouTube-проекта

06 марта 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Youtube-проект иноагента Катерины Гордеевой будет возобновлен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом РФ иноагентом) возобновит проект «Скажи Гордеевой» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила сама журналистка Telegram. «Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением», — заявила Катерина Гордеева. Сообщение опубликовано в telegram-канале youtube-проекта. Также журналистка заявила, что в первое время ей понадобится помощь подписчиков. Гордеева приостановила работу над проектом после того, как Госдума ввела запрет на рекламу у иностранных агентов. Позже эту инициативу поддержали в Совете Федерации. *Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов.

Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом РФ иноагентом) возобновит проект «Скажи Гордеевой» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила сама журналистка Telegram. «Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением», — заявила Катерина Гордеева. Сообщение опубликовано в telegram-канале youtube-проекта. Также журналистка заявила, что в первое время ей понадобится помощь подписчиков. Гордеева приостановила работу над проектом после того, как Госдума ввела запрет на рекламу у иностранных агентов. Позже эту инициативу поддержали в Совете Федерации. *Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов.