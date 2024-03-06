Гордеева* объявила о возобновлении YouTube-проекта

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Youtube-проект иноагента Катерины Гордеевой будет возобновлен Фото:

Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом РФ иноагентом) возобновит проект «Скажи Гордеевой» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила сама журналистка Telegram.

«Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением», — заявила Катерина Гордеева. Сообщение опубликовано в telegram-канале youtube-проекта. Также журналистка заявила, что в первое время ей понадобится помощь подписчиков.

Гордеева приостановила работу над проектом после того, как Госдума ввела запрет на рекламу у иностранных агентов. Позже эту инициативу поддержали в Совете Федерации.

*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов.

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Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом РФ иноагентом) возобновит проект «Скажи Гордеевой» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила сама журналистка Telegram. «Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением», — заявила Катерина Гордеева. Сообщение опубликовано в telegram-канале youtube-проекта. Также журналистка заявила, что в первое время ей понадобится помощь подписчиков. Гордеева приостановила работу над проектом после того, как Госдума ввела запрет на рекламу у иностранных агентов. Позже эту инициативу поддержали в Совете Федерации. *Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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