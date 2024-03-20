В Кремле не располагают информацией о поставках ATACMS на Украину

20 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Песков не в курсе, откуда появилась информация о поставках Штатов ракет ATACMS в Киев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в его распоряжении нет информации о том, что США готовятся поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. На такой вопрос он ответил во время конференц-колла. «А откуда она появилась? Мне неизвестно об этом», — заявил Песков. Он отметил, что никогда не слышал подобной информации. Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты никогда не отказывались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS. По его словам, подобная инициатива до сих пор на рассмотрении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в его распоряжении нет информации о том, что США готовятся поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. На такой вопрос он ответил во время конференц-колла. «А откуда она появилась? Мне неизвестно об этом», — заявил Песков. Он отметил, что никогда не слышал подобной информации. Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты никогда не отказывались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS. По его словам, подобная инициатива до сих пор на рассмотрении.