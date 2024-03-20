В Кремле не располагают информацией о поставках ATACMS на Украину

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., песков дмитрий, топ
Песков не в курсе, откуда появилась информация о поставках Штатов ракет ATACMS в Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в его распоряжении нет информации о том, что США готовятся поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. На такой вопрос он ответил во время конференц-колла.

«А откуда она появилась? Мне неизвестно об этом», — заявил Песков. Он отметил, что никогда не слышал подобной информации.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты никогда не отказывались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS. По его словам, подобная инициатива до сих пор на рассмотрении.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в его распоряжении нет информации о том, что США готовятся поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. На такой вопрос он ответил во время конференц-колла. «А откуда она появилась? Мне неизвестно об этом», — заявил Песков. Он отметил, что никогда не слышал подобной информации. Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты никогда не отказывались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS. По его словам, подобная инициатива до сих пор на рассмотрении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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