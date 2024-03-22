В мире Европа NZZ: Германия превратила себя в «полезного идиота» для Путина 22 марта 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + Отказываюсь поставлять Taurus Киеву, Германия превращает себя в «полезного идиота» для Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Германия превратила себя в «полезного идиота» для российского президента Владимира Путина. С таким мнением выступили авторы газеты Neue Zürcher Zeitung. «Германия превращает себя в полезного идиота для Владимира Путина», — написали авторы материала. Такое утверждение связано с тем, что ФРГ не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Также в стране недовольны, что Германия не хочет наращивать производство боеприпасов. Журналисты пишут, что благодаря своему бездействию в отношении оказания Украине поддержки, канцлер ФРГ Олаф Шольц предстает в глазах мировой общественности в образе кролика, а его коалиция — выглядит дураками. Представители оборонной сферы Германии заявляли, что поставка дальнобойных ракет противоречила бы национальным интересам ФРГ. Однако, несмотря на это, большинство правящих партий страны поддерживают идею отправки Taurus. Ранее немецкие офицеры обсуждали отправку данных ракет для атаки по Крымскому мосту. После перехвата этого разговора было возбуждено уголовное дело в стране, передает «Национальная служба новостей». Отправка Taurus на Украину приведет к конфликту между Россией и ФРГ, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Германия превратила себя в «полезного идиота» для российского президента Владимира Путина. С таким мнением выступили авторы газеты Neue Zürcher Zeitung. «Германия превращает себя в полезного идиота для Владимира Путина», — написали авторы материала. Такое утверждение связано с тем, что ФРГ не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Также в стране недовольны, что Германия не хочет наращивать производство боеприпасов. Журналисты пишут, что благодаря своему бездействию в отношении оказания Украине поддержки, канцлер ФРГ Олаф Шольц предстает в глазах мировой общественности в образе кролика, а его коалиция — выглядит дураками. Представители оборонной сферы Германии заявляли, что поставка дальнобойных ракет противоречила бы национальным интересам ФРГ. Однако, несмотря на это, большинство правящих партий страны поддерживают идею отправки Taurus. Ранее немецкие офицеры обсуждали отправку данных ракет для атаки по Крымскому мосту. После перехвата этого разговора было возбуждено уголовное дело в стране, передает «Национальная служба новостей». Отправка Taurus на Украину приведет к конфликту между Россией и ФРГ, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям