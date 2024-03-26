Челябинские таможенники не дали вывезти персональные данные свердловчан за рубеж

В Челябинской области остановили вывоз персональных данных жителей Екатеринбурга в Кыргызстан. Копии документов направили в Роскомнадзор, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Транспорт с макулатурой задержан совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ. Бумажные отходы следовали из Екатеринбурга в Киргизию. Перемещаемый товар содержал копии документов, в том числе с персональными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Персональные данные направлялись в Киргизию под видом макулатуры. Материалы изъяли и направили в Роскомнадзор. Транспортное средство вернули в Россию.
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