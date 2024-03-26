Челябинские таможенники не дали вывезти персональные данные свердловчан за рубеж

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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, уральская электронная таможня
Личные данные свердловчан пытались вывезти через границу Челябинской области Фото:

В Челябинской области остановили вывоз персональных данных жителей Екатеринбурга в Кыргызстан. Копии документов направили в Роскомнадзор, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Транспорт с макулатурой задержан совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ. Бумажные отходы следовали из Екатеринбурга в Киргизию. Перемещаемый товар содержал копии документов, в том числе с персональными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Персональные данные направлялись в Киргизию под видом макулатуры. Материалы изъяли и направили в Роскомнадзор. Транспортное средство вернули в Россию.

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В Челябинской области остановили вывоз персональных данных жителей Екатеринбурга в Кыргызстан. Копии документов направили в Роскомнадзор, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Транспорт с макулатурой задержан совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ. Бумажные отходы следовали из Екатеринбурга в Киргизию. Перемещаемый товар содержал копии документов, в том числе с персональными данными», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Персональные данные направлялись в Киргизию под видом макулатуры. Материалы изъяли и направили в Роскомнадзор. Транспортное средство вернули в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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