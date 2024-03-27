Власти РФ готовят страну к технологическому рывку в кораблестроении

В России появятся новые корабли, порты и судоверфи, а главное — обученные кадры

27 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Мишустин дал поручения по итогам стратегических сессий правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России строятся новые корабли и порты, развивается логистика и подготовка кадров. Готова ли страна к технологическому рывку в кораблестроении, URA.RU рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК») и Российском университете транспорта (РУТ). Эксперты прокомментировали прошедшую накануне стратегическую сессию и новые поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованные на сайте правительства 27 марта. Новость по теме Мишустин: Россия построит 1700 морских и речных судов до 2037 года «Перед нами стоят очень масштабные задачи — нужно обеспечить кратное повышение роста выпуска нашей продукции: кораблей и судов различного назначения. Для этих целей предстоит провести серьезную модернизацию существующих мощностей. Кроме этого мы рассматриваем вопрос строительства новых верфей и разбираемся с повышением производительности труда, большое внимание будем уделять развитию кадрового потенциала», — заявил генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков. По итогам прошедших стратегических сессий, в том числе, состоявшейся накануне и посвященной АО «ОСК», правительство РФ сегодня опубликовало ряд поручений Михаила Мишустина в области технологического рывка. Это меры по цифровизации процесса, развитию кадрового и технического потенциала, в том числе — Северного морского пути и судостроения. В корпорации готовы выполнить поручения правительства, а также в 2024 году продолжить активное развитие цифровизации процессов судостроительной отрасли. «Мы планируем в координации с правительством и основными министерствами активно заниматься внедрением тех решений, которые были озвучены на стратегической сессии», — пояснил Андрей Пучков. Статья по теме Правительство РФ укрепляет лидерство России в Арктике Развитию внутренних водных путей последние годы уделяется отдельное повышенное внимание, рассказал проректор РУТ Сергей Соколов. Для этого, пояснил собеседник URA.RU, обеспечиваются гарантированные глубины судового хода, планируются к постройке, реконструируются и ремонтируются гидроузлы. Однако поручения правительства носят и экономический подтекст, поскольку косвенно направлены на увеличение рабочих мест на флоте, а для этого необходимо сконцентрировать усилия на подготовке кадров. «Важно отметить, что большое внимание уделяется не только постройке судов, но и эксплуатации — для этого Министерство транспорта РФ и Росморречфлот большое внимание уделяют системе подготовки квалифицированных кадров, ежегодно из вузов выпускаются тысячи членов плавсостава судов, которые гарантированно идут работать в отрасль морского и речного транспорта», — заключил Соколов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России строятся новые корабли и порты, развивается логистика и подготовка кадров. Готова ли страна к технологическому рывку в кораблестроении, URA.RU рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК») и Российском университете транспорта (РУТ). Эксперты прокомментировали прошедшую накануне стратегическую сессию и новые поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованные на сайте правительства 27 марта. «Перед нами стоят очень масштабные задачи — нужно обеспечить кратное повышение роста выпуска нашей продукции: кораблей и судов различного назначения. Для этих целей предстоит провести серьезную модернизацию существующих мощностей. Кроме этого мы рассматриваем вопрос строительства новых верфей и разбираемся с повышением производительности труда, большое внимание будем уделять развитию кадрового потенциала», — заявил генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков. По итогам прошедших стратегических сессий, в том числе, состоявшейся накануне и посвященной АО «ОСК», правительство РФ сегодня опубликовало ряд поручений Михаила Мишустина в области технологического рывка. Это меры по цифровизации процесса, развитию кадрового и технического потенциала, в том числе — Северного морского пути и судостроения. В корпорации готовы выполнить поручения правительства, а также в 2024 году продолжить активное развитие цифровизации процессов судостроительной отрасли. «Мы планируем в координации с правительством и основными министерствами активно заниматься внедрением тех решений, которые были озвучены на стратегической сессии», — пояснил Андрей Пучков. Развитию внутренних водных путей последние годы уделяется отдельное повышенное внимание, рассказал проректор РУТ Сергей Соколов. Для этого, пояснил собеседник URA.RU, обеспечиваются гарантированные глубины судового хода, планируются к постройке, реконструируются и ремонтируются гидроузлы. Однако поручения правительства носят и экономический подтекст, поскольку косвенно направлены на увеличение рабочих мест на флоте, а для этого необходимо сконцентрировать усилия на подготовке кадров. «Важно отметить, что большое внимание уделяется не только постройке судов, но и эксплуатации — для этого Министерство транспорта РФ и Росморречфлот большое внимание уделяют системе подготовки квалифицированных кадров, ежегодно из вузов выпускаются тысячи членов плавсостава судов, которые гарантированно идут работать в отрасль морского и речного транспорта», — заключил Соколов.