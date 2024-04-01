Два россиянина вошли в топ-10 лучших теннисистов планеты

Теннисисты Рублев и Медведев сохранили свои позиции в мировом рейтинге
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Медведев Даниил , теннис, медведев даниил
Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге АТР Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также в топе остался и Андрей Рублев. Это следует из данных сайта АТР.

«Медведев — четвертое место, 7165 очков. Рублев — шестое место, 4 890 очков», — сказано на сайте. Помимо этого Медведев остается первой ракеткой России.

Лидером рейтинга снова стал серб Новак Джокович. На второе место впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер, ставший победителем турнира в Майами 31 марта. Его прежнее место занял испанец Карлос Алькарас.

В Майами Медведев не смог выйти в финал «Мастерса». Он проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6, пишет RT.

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Российский теннисист Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также в топе остался и Андрей Рублев. Это следует из данных сайта АТР. «Медведев — четвертое место, 7165 очков. Рублев — шестое место, 4 890 очков», — сказано на сайте. Помимо этого Медведев остается первой ракеткой России. Лидером рейтинга снова стал серб Новак Джокович. На второе место впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер, ставший победителем турнира в Майами 31 марта. Его прежнее место занял испанец Карлос Алькарас. В Майами Медведев не смог выйти в финал «Мастерса». Он проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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