Два россиянина вошли в топ-10 лучших теннисистов планеты

Теннисисты Рублев и Медведев сохранили свои позиции в мировом рейтинге

01 апреля 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге АТР Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 Российский теннисист Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также в топе остался и Андрей Рублев. Это следует из данных сайта АТР. «Медведев — четвертое место, 7165 очков. Рублев — шестое место, 4 890 очков», — сказано на сайте . Помимо этого Медведев остается первой ракеткой России. Лидером рейтинга снова стал серб Новак Джокович. На второе место впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер, ставший победителем турнира в Майами 31 марта. Его прежнее место занял испанец Карлос Алькарас. В Майами Медведев не смог выйти в финал «Мастерса». Он проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также в топе остался и Андрей Рублев. Это следует из данных сайта АТР. «Медведев — четвертое место, 7165 очков. Рублев — шестое место, 4 890 очков», — сказано на сайте. Помимо этого Медведев остается первой ракеткой России. Лидером рейтинга снова стал серб Новак Джокович. На второе место впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер, ставший победителем турнира в Майами 31 марта. Его прежнее место занял испанец Карлос Алькарас. В Майами Медведев не смог выйти в финал «Мастерса». Он проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6, пишет RT.