Теннисисту Медведеву не удалось стать чемпионом Открытого чемпионата в Австралии

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву не удалось завоевать чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. В финале спортсмен проиграл итальянцу Яннику Синнеру.
«Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне», — пишет «Чемпионат». Там добавили, что в финале турнира Медведев потерпел поражение от Синнера. Для Медведева это был шестой финал на турнирах Большого шлема.
Отмечается, что все предыдущие решающие матчи российский теннисист играл против серба Новака Джоковича или испанца Рафаэля Надаля. В 2021 году Медведев одержал победу над Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.
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