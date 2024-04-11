Бразилия выразила солидарность с Россией из-за паводков

11 апреля 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

В России в разных городах с началом апреля начались сильные паводки Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Бразилии выразили солидарность с народами России и Казахстана после сильнейших паводков. Об этом говорится в сообщении на сайте бразильского МИД. «Правительство Бразилии выражает солидарность с народом и правительствами Казахстана и России и, в частности, с людьми, пострадавшими от этих стихийных бедствий», — подчеркивается в сообщении. Уточняется, что Бразилия «с ужасом» узнала о наводнениях, которые привели к эвакуации людей и большому материальному ущербу. В разных городах России с приходом апреля начались сильнейшие паводки. В частности, спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в Орске. Уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU. В то же время в Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, они сплотились и помогают друг другу. В области в связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Бразилии выразили солидарность с народами России и Казахстана после сильнейших паводков. Об этом говорится в сообщении на сайте бразильского МИД. «Правительство Бразилии выражает солидарность с народом и правительствами Казахстана и России и, в частности, с людьми, пострадавшими от этих стихийных бедствий», — подчеркивается в сообщении. Уточняется, что Бразилия «с ужасом» узнала о наводнениях, которые привели к эвакуации людей и большому материальному ущербу. В разных городах России с приходом апреля начались сильнейшие паводки. В частности, спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в Орске. Уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU. В то же время в Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, они сплотились и помогают друг другу. В области в связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.