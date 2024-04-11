Путин подписал указ о численности сотрудников Минобороны

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Численность центрального аппарата Министерства обороны РФ достигает 13 200 единиц Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новую предельную численность центрального аппарата Минобороны. Документ вносит изменения в ранее действующий указ от 16 августа 2004 года.

«Установить предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4930 человек», — говорится в документе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новую предельную численность центрального аппарата Минобороны. Документ вносит изменения в ранее действующий указ от 16 августа 2004 года. «Установить предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4930 человек», — говорится в документе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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