Политика Путин подписал указ о численности сотрудников Минобороны 11 апреля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 + Численность центрального аппарата Министерства обороны РФ достигает 13 200 единиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новую предельную численность центрального аппарата Минобороны. Документ вносит изменения в ранее действующий указ от 16 августа 2004 года. «Установить предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4930 человек», — говорится в документе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новую предельную численность центрального аппарата Минобороны. Документ вносит изменения в ранее действующий указ от 16 августа 2004 года. «Установить предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4930 человек», — говорится в документе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям