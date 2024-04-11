Путин подписал указ о численности сотрудников Минобороны

Численность центрального аппарата Министерства обороны РФ достигает 13 200 единиц
Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новую предельную численность центрального аппарата Минобороны. Документ вносит изменения в ранее действующий указ от 16 августа 2004 года.
«Установить предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4930 человек», — говорится в документе. Он опубликован на официальном
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