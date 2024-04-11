Риелтор раскрыл, сколько Пугачева может заработать на квартире в центре Москвы

Риелтор Романовская: Пугачева может сдать квартиру в Москве за 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Ремонт в квартире Аллы Пугачевой был сделан 15 лет назад Фото:

Российская певица Алла Пугачева рассматривает возможность сдачи своей московской квартиры площадью 303 квадратных метра, но высокая стоимость аренды из-за устаревшего ремонта маловероятна. Таким мнением поделилась риелтор Оксана Романовская из компании Whitewill. По ее словам, Пугачева может получать около 400 тысяч в месяц за аренду жилья.

«В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад», — заявила Романовская в беседе с РИА Новости. Она оценивает потенциальную арендную ставку квартиры певицы в Филипповском переулке в 400 тысяч рублей в месяц.

Средняя цена аренды в этом районе столицы начинается от 300 тысяч рублей, и окончательная стоимость зависит от качества и свежести ремонта. Ранее сообщалось о планах Пугачевой сдать квартиру, что вызвало интерес на рынке недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Алла Пугачева рассматривает возможность сдачи своей московской квартиры площадью 303 квадратных метра, но высокая стоимость аренды из-за устаревшего ремонта маловероятна. Таким мнением поделилась риелтор Оксана Романовская из компании Whitewill. По ее словам, Пугачева может получать около 400 тысяч в месяц за аренду жилья. «В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад», — заявила Романовская в беседе с РИА Новости. Она оценивает потенциальную арендную ставку квартиры певицы в Филипповском переулке в 400 тысяч рублей в месяц. Средняя цена аренды в этом районе столицы начинается от 300 тысяч рублей, и окончательная стоимость зависит от качества и свежести ремонта. Ранее сообщалось о планах Пугачевой сдать квартиру, что вызвало интерес на рынке недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...