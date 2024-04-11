Риелтор раскрыл, сколько Пугачева может заработать на квартире в центре Москвы

Риелтор Романовская: Пугачева может сдать квартиру в Москве за 400 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Ремонт в квартире Аллы Пугачевой был сделан 15 лет назад Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва Российская певица Алла Пугачева рассматривает возможность сдачи своей московской квартиры площадью 303 квадратных метра, но высокая стоимость аренды из-за устаревшего ремонта маловероятна. Таким мнением поделилась риелтор Оксана Романовская из компании Whitewill. По ее словам, Пугачева может получать около 400 тысяч в месяц за аренду жилья. «В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад», — заявила Романовская в беседе с РИА Новости. Она оценивает потенциальную арендную ставку квартиры певицы в Филипповском переулке в 400 тысяч рублей в месяц. Средняя цена аренды в этом районе столицы начинается от 300 тысяч рублей, и окончательная стоимость зависит от качества и свежести ремонта. Ранее сообщалось о планах Пугачевой сдать квартиру, что вызвало интерес на рынке недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Алла Пугачева рассматривает возможность сдачи своей московской квартиры площадью 303 квадратных метра, но высокая стоимость аренды из-за устаревшего ремонта маловероятна. Таким мнением поделилась риелтор Оксана Романовская из компании Whitewill. По ее словам, Пугачева может получать около 400 тысяч в месяц за аренду жилья. «В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад», — заявила Романовская в беседе с РИА Новости. Она оценивает потенциальную арендную ставку квартиры певицы в Филипповском переулке в 400 тысяч рублей в месяц. Средняя цена аренды в этом районе столицы начинается от 300 тысяч рублей, и окончательная стоимость зависит от качества и свежести ремонта. Ранее сообщалось о планах Пугачевой сдать квартиру, что вызвало интерес на рынке недвижимости.