Риелтор раскрыл, сколько Пугачева может заработать на квартире в центре Москвы

Российская певица Алла Пугачева рассматривает возможность сдачи своей московской квартиры площадью 303 квадратных метра, но высокая стоимость аренды из-за устаревшего ремонта маловероятна. Таким мнением поделилась риелтор Оксана Романовская из компании Whitewill. По ее словам, Пугачева может получать около 400 тысяч в месяц за аренду жилья.
«В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад», — заявила Романовская в беседе с РИА Новости. Она оценивает потенциальную арендную ставку квартиры певицы в Филипповском переулке в 400 тысяч рублей в месяц.
Средняя цена аренды в этом районе столицы начинается от 300 тысяч рублей, и окончательная стоимость зависит от качества и свежести ремонта. Ранее сообщалось о планах Пугачевой сдать квартиру, что вызвало интерес на рынке недвижимости.
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