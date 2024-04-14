WP: Украина проиграет России в войне дронов на фронте

Российское производство дронов усложняет задачу ВСУ в ведении боевых действий. Об этом сообщили в газете The Washington Post. По словам командира беспилотника в 45-й украинской бригаде Дениса, Украина проиграет РФ из-за нехватки боеприпасов.
«Дешевые дроны, развернутые в Украине, изменили современную войну. <…> Русские быстро поняли это и начали массовое производство собственных дронов», — говорится
Авторы статьи подчеркнули, что производство собственных беспилотников в сочетании с минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат у ВСУ — теперь делают практически невозможной для Украины цель вернуть себе участки территории. По словам украинского командира Дениса, Украина проиграет РФ из-за нехватки боеприпасов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, передает RT. Солдаты ВСУ пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы, которые оказались для украинских военных особой проблемой.
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