WP: Украина проиграет России в войне дронов на фронте

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, квадрокоптер, бпла, дрон
Российское производство дронов в сочетании с минными полями не позволят Украине победить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское производство дронов усложняет задачу ВСУ в ведении боевых действий. Об этом сообщили в газете The Washington Post. По словам командира беспилотника в 45-й украинской бригаде Дениса, Украина проиграет РФ из-за нехватки боеприпасов.

«Дешевые дроны, развернутые в Украине, изменили современную войну. <…> Русские быстро поняли это и начали массовое производство собственных дронов», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что производство собственных беспилотников в сочетании с минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат у ВСУ — теперь делают практически невозможной для Украины цель вернуть себе участки территории. По словам украинского командира Дениса, Украина проиграет РФ из-за нехватки боеприпасов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, передает RT. Солдаты ВСУ пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы, которые оказались для украинских военных особой проблемой.

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Российское производство дронов усложняет задачу ВСУ в ведении боевых действий. Об этом сообщили в газете The Washington Post. По словам командира беспилотника в 45-й украинской бригаде Дениса, Украина проиграет РФ из-за нехватки боеприпасов. «Дешевые дроны, развернутые в Украине, изменили современную войну. <…> Русские быстро поняли это и начали массовое производство собственных дронов», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что производство собственных беспилотников в сочетании с минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат у ВСУ — теперь делают практически невозможной для Украины цель вернуть себе участки территории. По словам украинского командира Дениса, Украина проиграет РФ из-за нехватки боеприпасов. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, передает RT. Солдаты ВСУ пожаловались на российские дроны и управляемые авиабомбы, которые оказались для украинских военных особой проблемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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