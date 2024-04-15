Галкин* трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения

Артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) в своих соцсетях поздравил свою жену певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Женщине исполнилось 75 лет.
«Любимая, с твоим днем», — написал Галкин в своих соцсетях. Он также опубликовал новое фото Примадонны.
Поклонники Пугачевой также поздравили женщину с днем рождения. Они пожелали ей здоровья и долгих лет жизни, пишет
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, которая проживает в Израиле, будет праздновать день рождение в одиночестве. Ее супруг, Галкин, находится за пределами страны. Это связано с атаками Ирана 14 апреля, из-за этого воздушное пространство было закрыто.
*Признан в России иностранным агентом
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