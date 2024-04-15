Галкин* трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагент Галкин вместе с поздравлением для Пугачевой опубликовал ее новое фото Фото:

Артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) в своих соцсетях поздравил свою жену певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Женщине исполнилось 75 лет.

«Любимая, с твоим днем», — написал Галкин в своих соцсетях. Он также опубликовал новое фото Примадонны.

Поклонники Пугачевой также поздравили женщину с днем рождения. Они пожелали ей здоровья и долгих лет жизни, пишет MK.RU.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, которая проживает в Израиле, будет праздновать день рождение в одиночестве. Ее супруг, Галкин, находится за пределами страны. Это связано с атаками Ирана 14 апреля, из-за этого воздушное пространство было закрыто.

*Признан в России иностранным агентом

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Артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) в своих соцсетях поздравил свою жену певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Женщине исполнилось 75 лет. «Любимая, с твоим днем», — написал Галкин в своих соцсетях. Он также опубликовал новое фото Примадонны. Поклонники Пугачевой также поздравили женщину с днем рождения. Они пожелали ей здоровья и долгих лет жизни, пишет MK.RU. Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, которая проживает в Израиле, будет праздновать день рождение в одиночестве. Ее супруг, Галкин, находится за пределами страны. Это связано с атаками Ирана 14 апреля, из-за этого воздушное пространство было закрыто. *Признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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