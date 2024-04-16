Путин получил удостоверение президента

16 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину вручили удостоверение президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президенту России Владимиру Путину вручили удостоверение главы государства. Документ передала лично руки председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Памфилова вручила Путину удостоверение президента», — сообщается на официальном сайте Кремля. Выборы президента состоялись с 15 по 17 марта, и победу в них одержал Владимир Путин, набравший результат в 87%. По результатам голосования, его инаугурация запланирована на 7 мая 2024 года, после чего будет сформировано новое правительство страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину вручили удостоверение главы государства. Документ передала лично руки председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Памфилова вручила Путину удостоверение президента», — сообщается на официальном сайте Кремля. Выборы президента состоялись с 15 по 17 марта, и победу в них одержал Владимир Путин, набравший результат в 87%. По результатам голосования, его инаугурация запланирована на 7 мая 2024 года, после чего будет сформировано новое правительство страны.