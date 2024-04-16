Путин получил удостоверение президента

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимиру Путину вручили удостоверение президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президенту России Владимиру Путину вручили удостоверение главы государства. Документ передала лично руки председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Памфилова вручила Путину удостоверение президента», — сообщается на официальном сайте Кремля. Выборы президента состоялись с 15 по 17 марта, и победу в них одержал Владимир Путин, набравший результат в 87%. По результатам голосования, его инаугурация запланирована на 7 мая 2024 года, после чего будет сформировано новое правительство страны.

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Президенту России Владимиру Путину вручили удостоверение главы государства. Документ передала лично руки председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Памфилова вручила Путину удостоверение президента», — сообщается на официальном сайте Кремля. Выборы президента состоялись с 15 по 17 марта, и победу в них одержал Владимир Путин, набравший результат в 87%. По результатам голосования, его инаугурация запланирована на 7 мая 2024 года, после чего будет сформировано новое правительство страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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