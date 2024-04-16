В Госдуме рассказали, когда разблокируют Instagram*

Депутат Госдумы Горелкин объяснил, что Instagram* не разблокируют до конца СВО
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Инстаграм. Курган, instagram, инстаграм
Instagram* в России не разблокируют в ближайшее время Фото:

Социальную сеть Instagram* не разблокируют в России до конца спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

«До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан», — сказал Горелкин во время беседы с участниками Мастерской новых медиа. Сообщение опубликовано в telegram-канале мастерской.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская

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Социальную сеть Instagram* не разблокируют в России до конца спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. «До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан», — сказал Горелкин во время беседы с участниками Мастерской новых медиа. Сообщение опубликовано в telegram-канале мастерской. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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