В Госдуме рассказали, когда разблокируют Instagram*

Instagram* в России не разблокируют в ближайшее время
Социальную сеть Instagram* не разблокируют в России до конца спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.
«До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан», — сказал Горелкин во время беседы с участниками Мастерской новых медиа. Сообщение опубликовано в telegram-канале мастерской.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
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