В Госдуме рассказали, когда разблокируют Instagram*

Депутат Госдумы Горелкин объяснил, что Instagram* не разблокируют до конца СВО

16 апреля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Instagram* в России не разблокируют в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Социальную сеть Instagram* не разблокируют в России до конца спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. «До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан», — сказал Горелкин во время беседы с участниками Мастерской новых медиа. Сообщение опубликовано в telegram-канале мастерской. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социальную сеть Instagram* не разблокируют в России до конца спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. «До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100%. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан», — сказал Горелкин во время беседы с участниками Мастерской новых медиа. Сообщение опубликовано в telegram-канале мастерской. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская