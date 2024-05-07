В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада

07 мая 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Россия под руководством Владимира Путина ведет самостоятельную политику, заявил Михаил Шеремет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «Владимир Путин — очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что на Западе царит паника из-за того, что их стратегии по ослаблению России и лишению ее независимости провалились. Церемония инаугурации президента РФ намечена на 7 мая. Это будет пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Он останется на посту президента еще на следующие шесть лет, до 2030 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. «Владимир Путин — очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что на Западе царит паника из-за того, что их стратегии по ослаблению России и лишению ее независимости провалились. Церемония инаугурации президента РФ намечена на 7 мая. Это будет пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Он останется на посту президента еще на следующие шесть лет, до 2030 года.