Президент России Владимир Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
«Владимир Путин — очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что на Западе царит паника из-за того, что их стратегии по ослаблению России и лишению ее независимости провалились.
Церемония инаугурации президента РФ намечена на 7 мая. Это будет пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Он останется на посту президента еще на следующие шесть лет, до 2030 года.
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