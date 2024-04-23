В США признали, что Украина не сможет сохранить свои территории после конца СВО

NYT: возврат Украины к доконфликтным границам не является реалистичным сценарием
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз,  stock
В NYT заявили, что Украине лучше интегрироваться в Европу, а не пытаться вернуть утраченные земли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращение Украины к границам, которые были до российской спецоперации является «не самым реалистичным сценарием» для Киева. Об этом написали в газете The New York Times.

«Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам», — говорится в материале. Автор статьи заявил, что для украинской стороны лучше постараться сохранить уже имеющиеся территории и интегрироваться в Европу.

Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский представил свой мирный план, в котором разрешение конфликта основывается, в частности на возвращении страны к границам 1991 года. Однако недавно немецкий журналист Геррит Зебальд заявил, что Запад уже начал осознавать, что возвращение Киевом утраченных территорий невозможен, пишет Life.

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Возвращение Украины к границам, которые были до российской спецоперации является «не самым реалистичным сценарием» для Киева. Об этом написали в газете The New York Times. «Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам», — говорится в материале. Автор статьи заявил, что для украинской стороны лучше постараться сохранить уже имеющиеся территории и интегрироваться в Европу. Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский представил свой мирный план, в котором разрешение конфликта основывается, в частности на возвращении страны к границам 1991 года. Однако недавно немецкий журналист Геррит Зебальд заявил, что Запад уже начал осознавать, что возвращение Киевом утраченных территорий невозможен, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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