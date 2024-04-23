В США признали, что Украина не сможет сохранить свои территории после конца СВО

NYT: возврат Украины к доконфликтным границам не является реалистичным сценарием

23 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

В NYT заявили, что Украине лучше интегрироваться в Европу, а не пытаться вернуть утраченные земли Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение Украины к границам, которые были до российской спецоперации является «не самым реалистичным сценарием» для Киева. Об этом написали в газете The New York Times. «Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам», — говорится в материале. Автор статьи заявил, что для украинской стороны лучше постараться сохранить уже имеющиеся территории и интегрироваться в Европу. Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский представил свой мирный план, в котором разрешение конфликта основывается, в частности на возвращении страны к границам 1991 года. Однако недавно немецкий журналист Геррит Зебальд заявил, что Запад уже начал осознавать, что возвращение Киевом утраченных территорий невозможен, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возвращение Украины к границам, которые были до российской спецоперации является «не самым реалистичным сценарием» для Киева. Об этом написали в газете The New York Times. «Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам», — говорится в материале. Автор статьи заявил, что для украинской стороны лучше постараться сохранить уже имеющиеся территории и интегрироваться в Европу. Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский представил свой мирный план, в котором разрешение конфликта основывается, в частности на возвращении страны к границам 1991 года. Однако недавно немецкий журналист Геррит Зебальд заявил, что Запад уже начал осознавать, что возвращение Киевом утраченных территорий невозможен, пишет Life.