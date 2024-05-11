Стали известны подробности о пострадавших из-за обрушения пятиэтажке в Коми

Пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Печоре, предварительно, нет (архивное фото)
Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
«Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет», — сообщили в ГУ МЧС. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, из здания эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей.
Сегодня, 11 мая, в Печоре обрушилась часть бывшего общежития с первого по третий этаж в пятиэтажном доме. На месте работают экстренные службы.
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