Стали известны подробности о пострадавших из-за обрушения пятиэтажке в Коми

МЧС: в результате обрушения пятиэтажного дома в Печоре пострадавших нет
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, разрушения, хлопок газа
Пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Печоре, предварительно, нет (архивное фото) Фото:

Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

«Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет», — сообщили в ГУ МЧС. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, из здания эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей.

Сегодня, 11 мая, в Печоре обрушилась часть бывшего общежития с первого по третий этаж в пятиэтажном доме. На месте работают экстренные службы.

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Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет», — сообщили в ГУ МЧС. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, из здания эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей. Сегодня, 11 мая, в Печоре обрушилась часть бывшего общежития с первого по третий этаж в пятиэтажном доме. На месте работают экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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