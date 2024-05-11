Происшествия Стали известны подробности о пострадавших из-за обрушения пятиэтажке в Коми МЧС: в результате обрушения пятиэтажного дома в Печоре пострадавших нет 11 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 + Пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Печоре, предварительно, нет (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет», — сообщили в ГУ МЧС. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, из здания эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей. Сегодня, 11 мая, в Печоре обрушилась часть бывшего общежития с первого по третий этаж в пятиэтажном доме. На месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «Пострадавших при частичном обрушении дома в Печоре Республики Коми, предварительно, нет», — сообщили в ГУ МЧС. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, из здания эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей. Сегодня, 11 мая, в Печоре обрушилась часть бывшего общежития с первого по третий этаж в пятиэтажном доме. На месте работают экстренные службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям