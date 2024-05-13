«Ведомости»: замена Шойгу обсуждалась на фоне коррупции в Минобороны

13 мая 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу начнет курировать все силовые ведомства РФ после перехода на новую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Слухи о переводе Сергея Шойгу с должности министра обороны активно обсуждались на фоне коррупционного скандала с заместителем главы оборонного ведомства Тимуром Ивановым. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к министерству. «Близкий к Минобороны источник отмечает, что слухи о замене министра были и, чем ближе к инаугурации, тем активнее они обсуждались. В том числе на фоне коррупционных дел в министерстве», — пишут «Ведомости». Ранее стало известно, что Шойгу покинет должность министра обороны, так как после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия для назначения нового состава кабмина. Сообщалось, что глава оборонного ведомства перейдет на пост секретаря Совета безопасности. По словам главы Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, Шойгу перерос должность министра обороны, а после перехода на новую работу он начнет курировать не только ВС РФ, но и все остальные силовые ведомства. Тем не менее до смены правительства стало известно, что замминистра обороны Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Он арестован до 23 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Слухи о переводе Сергея Шойгу с должности министра обороны активно обсуждались на фоне коррупционного скандала с заместителем главы оборонного ведомства Тимуром Ивановым. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к министерству. «Близкий к Минобороны источник отмечает, что слухи о замене министра были и, чем ближе к инаугурации, тем активнее они обсуждались. В том числе на фоне коррупционных дел в министерстве», — пишут «Ведомости». Ранее стало известно, что Шойгу покинет должность министра обороны, так как после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия для назначения нового состава кабмина. Сообщалось, что глава оборонного ведомства перейдет на пост секретаря Совета безопасности. По словам главы Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, Шойгу перерос должность министра обороны, а после перехода на новую работу он начнет курировать не только ВС РФ, но и все остальные силовые ведомства. Тем не менее до смены правительства стало известно, что замминистра обороны Иванов был задержан по подозрению во взятке более миллиарда рублей. Он арестован до 23 июня.