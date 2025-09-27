Лукашенко раскрыл детали последнего разговора с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что в ходе продолжительных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным они обсуждали совместные меры и решения в условиях текущей сложной международной ситуации. Отмечается, что беседа длилась порядка пяти часов и 22 минуты.
«Думали, как же нам выжить в это сложное время», — заявил Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.
Глава белорусского государства подчеркнул, что существующая мировая ситуация вынуждает к поиску оптимальных путей даже такие крупные и обеспеченные ресурсами страны, как Россия. В этом контексте, по словам Александра Лукашенко, особенно важно для более малых государств, к числу которых относится Беларусь, проявлять максимальную эффективность для дальнейшего развития и сохранения самостоятельности.
Как отметил белорусский лидер, мир оказался разделен на части, сейчас идет борьба за ресурсы и территории — каждый отстаивает свое. Применяются различные методы давления. «От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», — заметил он.
Ранее в Кремле состоялись переговоры между Путиным и Лукашенко. В ходе встречи стороны обсудили возможность строительства новой атомной электростанции на территории Беларуси, текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на международной арене. Глава российского государства подчеркнул, что Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси, при этом совокупный объем инвестиций достиг 4,5 миллиарда долларов. По оценке Владимира Путина, экономическая динамика между двумя странами является исключительно положительной. Кроме того, российский лидер отметил, что вопросы безопасности Союзного государства решаются последовательно и в соответствии с утвержденными планами.
Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил о наличии действенных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, которые были доведены до сведения Владимира Путина во время переговоров в Кремле. По словам белорусского президента, данная информация также известна президенту США Дональду Трампу. Помимо этого, по итогам встречи были достигнуты принципиальные договоренности о поставках российского газа в Беларусь на ближайшие пять лет.
