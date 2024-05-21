Госдума приняла закон, ограничивающий денежные переводы

Госдума РФ приняла закон, устанавливающий лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Его одобрили на пленарном заседании.
Целью нового закона стало снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Установление такого лимита позволит усилить контроль за финансовыми операциями. Прямая трансляция пленарного заседания идет на официальном сайте Госдумы.
Ранее сообщалось, что во избежание участившихся случаев мошенничества банки обяжут согласовывать переводы и оформление кредитов с родственниками клиентов. По данным Центробанка, в России наблюдается рост объема операций, которые проводятся без согласия клиентов либо под влиянием обмана.
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