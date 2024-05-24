Bloomberg: Байден не полетит на конференцию по Украине в Швейцарию

24 мая 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Джозеф Байден предпочел поехать в предвыборный тур вместо конференции по Украине Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден, вероятно, не примет участие в международной конференции по Украине, которая запланирована на 15—16 июня в Швейцарии. Вместо этого он посетит мероприятие по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии, сообщает агентство Bloomberg. «Президент Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце. Поскольку он противоречит предвыборному сбору средств в Калифорнии, на котором он собирается присутствовать вместе с [актером] Джорджем Клуни, [актрисой] Джулией Робертс и другими звездами», — пишет агентство . Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты активно готовятся к участию в посвященной украинскому конфликту конференции в Швейцарии. Однако на тот момент Белый дом не мог однозначно подтвердить участие президента Байдена в форуме. Форум по Украине пройдет в Швейцарии 15—16 июня. На него были приглашены порядка 160 государств, однако среди них не оказалась России. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что РФ якобы может сорвать конференцию, настаивая только на своем плане по окончанию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что «формула мира» Зеленского, которую он собирается продвигать на саммите, является приглашением к геноциду в Донбассе. По его мнению, страны, которые Запад пытается пригласить присоединиться к данной формуле, должны знать, на что они идут. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявлял, что участие нейтральных стран в конференции в Швейцарии равносильно переходу на сторону киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден, вероятно, не примет участие в международной конференции по Украине, которая запланирована на 15—16 июня в Швейцарии. Вместо этого он посетит мероприятие по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии, сообщает агентство Bloomberg. «Президент Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце. Поскольку он противоречит предвыборному сбору средств в Калифорнии, на котором он собирается присутствовать вместе с [актером] Джорджем Клуни, [актрисой] Джулией Робертс и другими звездами», — пишет агентство. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты активно готовятся к участию в посвященной украинскому конфликту конференции в Швейцарии. Однако на тот момент Белый дом не мог однозначно подтвердить участие президента Байдена в форуме. Форум по Украине пройдет в Швейцарии 15—16 июня. На него были приглашены порядка 160 государств, однако среди них не оказалась России. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что РФ якобы может сорвать конференцию, настаивая только на своем плане по окончанию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что «формула мира» Зеленского, которую он собирается продвигать на саммите, является приглашением к геноциду в Донбассе. По его мнению, страны, которые Запад пытается пригласить присоединиться к данной формуле, должны знать, на что они идут. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявлял, что участие нейтральных стран в конференции в Швейцарии равносильно переходу на сторону киевского режима.