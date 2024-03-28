Лавров: формула мира Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе

29 марта 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Запад хочет склонить страны Глобального юга к геноциду в Новороссии, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зелинского, который фактически приглашает их к геноциду Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Если в этом заключается смысл „формулы“, то это „приглашение“ к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — сказал Лавров в интервью «Известиям». Так он прокомментировал попытки Запада пригласить страны «глобального Юга» присоединиться к «формуле мира» Зеленского. Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине. Китай настоял на участии России. Однако Зеленский признался, что что не все страны хотят ехать. Какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зелинского, который фактически приглашает их к геноциду Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Если в этом заключается смысл „формулы“, то это „приглашение“ к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — сказал Лавров в интервью «Известиям». Так он прокомментировал попытки Запада пригласить страны «глобального Юга» присоединиться к «формуле мира» Зеленского. Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине. Китай настоял на участии России. Однако Зеленский признался, что что не все страны хотят ехать. Какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU.