Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зелинского, который фактически приглашает их к геноциду Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Если в этом заключается смысл „формулы“, то это „приглашение“ к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — сказал Лавров в интервью «Известиям». Так он прокомментировал попытки Запада пригласить страны «глобального Юга» присоединиться к «формуле мира» Зеленского.
Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине. Китай настоял на участии России. Однако Зеленский признался, что что не все страны хотят ехать. Какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU.
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