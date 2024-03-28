28 марта 2024

Лавров: формула мира Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Запад хочет склонить страны Глобального юга к геноциду в Новороссии, считает Лавров Фото:

Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зелинского, который фактически приглашает их к геноциду Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если в этом заключается смысл „формулы“, то это „приглашение“ к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — сказал Лавров в интервью «Известиям». Так он прокомментировал попытки Запада пригласить страны «глобального Юга» присоединиться к «формуле мира» Зеленского.

Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине. Китай настоял на участии России. Однако Зеленский признался, что что не все страны хотят ехать. Какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU.

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Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зелинского, который фактически приглашает их к геноциду Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Если в этом заключается смысл „формулы“, то это „приглашение“ к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают», — сказал Лавров в интервью «Известиям». Так он прокомментировал попытки Запада пригласить страны «глобального Юга» присоединиться к «формуле мира» Зеленского. Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине. Китай настоял на участии России. Однако Зеленский признался, что что не все страны хотят ехать. Какие страны поедут на саммит и что о нем известно — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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