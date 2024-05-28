28 мая 2024

Минфин РФ внес пакет поправок по совершенствованию налоговой системы

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Принятие изменений обеспечит стабильные условия для граждан РФ Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Минфин России внес в Правительство пакет законопроектов, включающий поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. Информация об этом опубликована на официальном сайте пресс-службы ведомства.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет», — отметил Министр финансов Антон Силуанов, его слова опубликованы на официальном сайте министерства.

По словам Силуанова, работа над проектом будет продолжена на площадке Госдумы вместе с парламентом, бизнесом и другими объединениями. Изменения могут быть приняты уже в весеннюю сессию, это поможет реализовать поручения президента.

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Минфин России внес в Правительство пакет законопроектов, включающий поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. Информация об этом опубликована на официальном сайте пресс-службы ведомства. «При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет», — отметил Министр финансов Антон Силуанов, его слова опубликованы на официальном сайте министерства. По словам Силуанова, работа над проектом будет продолжена на площадке Госдумы вместе с парламентом, бизнесом и другими объединениями. Изменения могут быть приняты уже в весеннюю сессию, это поможет реализовать поручения президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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