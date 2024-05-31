Путину предложили ввести новую важную льготу для детей-инвалидов

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила российскому лидеру Владимиру Путину сохранить статус ребенка-инвалида и все соответствующие ему льготы для детей с инвалидностью до 23 лет, обучающихся на любой форме. Такое предложение было озвучено на встрече главы государства с Львовой-Беловой в Кремле.
«Сейчас получается, что до 23 лет у ребенка сохраняется статус [инвалида], если он учится на очном обучении. Но для молодых ребят с инвалидностью не всегда доступно очное обучение. И я думаю, что было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы», — предложила Львова-Белова. Ее слова
Уполномоченный при президенте привела пример из Тамбовской области. Там семья не смогла сохранить статус для ребенка, поскольку ребенок обучался дистанционно. «А если человек не может учиться [очно]?» — спросил президент. В ответ Львова-Белова предложила уравнять в правах обучающихся детей с инвалидностью. Глава государства поддержал эту идеи.
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