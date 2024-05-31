Путину предложили ввести новую важную льготу для детей-инвалидов

Путин одобрил сохранение статуса ребенка-инвалида для обучающихся не только очно

31 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с Уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила российскому лидеру Владимиру Путину сохранить статус ребенка-инвалида и все соответствующие ему льготы для детей с инвалидностью до 23 лет, обучающихся на любой форме. Такое предложение было озвучено на встрече главы государства с Львовой-Беловой в Кремле. «Сейчас получается, что до 23 лет у ребенка сохраняется статус [инвалида], если он учится на очном обучении. Но для молодых ребят с инвалидностью не всегда доступно очное обучение. И я думаю, что было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы», — предложила Львова-Белова. Ее слова приводит официальный сайт Кремля. Уполномоченный при президенте привела пример из Тамбовской области. Там семья не смогла сохранить статус для ребенка, поскольку ребенок обучался дистанционно. «А если человек не может учиться [очно]?» — спросил президент. В ответ Львова-Белова предложила уравнять в правах обучающихся детей с инвалидностью. Глава государства поддержал эту идеи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила российскому лидеру Владимиру Путину сохранить статус ребенка-инвалида и все соответствующие ему льготы для детей с инвалидностью до 23 лет, обучающихся на любой форме. Такое предложение было озвучено на встрече главы государства с Львовой-Беловой в Кремле. «Сейчас получается, что до 23 лет у ребенка сохраняется статус [инвалида], если он учится на очном обучении. Но для молодых ребят с инвалидностью не всегда доступно очное обучение. И я думаю, что было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы», — предложила Львова-Белова. Ее слова приводит официальный сайт Кремля. Уполномоченный при президенте привела пример из Тамбовской области. Там семья не смогла сохранить статус для ребенка, поскольку ребенок обучался дистанционно. «А если человек не может учиться [очно]?» — спросил президент. В ответ Львова-Белова предложила уравнять в правах обучающихся детей с инвалидностью. Глава государства поддержал эту идеи.