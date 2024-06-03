Кирби: США признали роль СССР в победе над фашизмом

США признали роль СССР в победе над фашизмом и не намерены исключать факт из истории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы признаем это. Нет никаких намерений игнорировать или недооценивать [победу СССР над фашизмом]. Русские глубоко страдали и никто не станет исключать этот факт из истории», — сказал Кирби на
Он подчеркнул, что СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны. По его словам, американский президент Джо Байден признает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом.
В Кремле считают, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор. Там отметили, что ни одна страна в мире не теряла столько людей. Байден ранее заявлял, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.