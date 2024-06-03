Кирби: США признали роль СССР в победе над фашизмом

04 июня 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны, подчеркнул Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith США признали роль СССР в победе над фашизмом и не намерены исключать факт из истории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы признаем это. Нет никаких намерений игнорировать или недооценивать [победу СССР над фашизмом]. Русские глубоко страдали и никто не станет исключать этот факт из истории», — сказал Кирби на брифинге . Он подчеркнул, что СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны. По его словам, американский президент Джо Байден признает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом. В Кремле считают, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор. Там отметили, что ни одна страна в мире не теряла столько людей. Байден ранее заявлял, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США признали роль СССР в победе над фашизмом и не намерены исключать факт из истории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы признаем это. Нет никаких намерений игнорировать или недооценивать [победу СССР над фашизмом]. Русские глубоко страдали и никто не станет исключать этот факт из истории», — сказал Кирби на брифинге. Он подчеркнул, что СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны. По его словам, американский президент Джо Байден признает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом. В Кремле считают, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор. Там отметили, что ни одна страна в мире не теряла столько людей. Байден ранее заявлял, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, пишет «Национальная служба новостей».