03 июня 2024

Кирби: США признали роль СССР в победе над фашизмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны, подчеркнул Кирби Фото:

США признали роль СССР в победе над фашизмом и не намерены исключать факт из истории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы признаем это. Нет никаких намерений игнорировать или недооценивать [победу СССР над фашизмом]. Русские глубоко страдали и никто не станет исключать этот факт из истории», — сказал Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны. По его словам, американский президент Джо Байден признает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом.

В Кремле считают, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор. Там отметили, что ни одна страна в мире не теряла столько людей. Байден ранее заявлял, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, пишет «Национальная служба новостей».

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США признали роль СССР в победе над фашизмом и не намерены исключать факт из истории. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы признаем это. Нет никаких намерений игнорировать или недооценивать [победу СССР над фашизмом]. Русские глубоко страдали и никто не станет исключать этот факт из истории», — сказал Кирби на брифинге. Он подчеркнул, что СССР и США сотрудничали в годы Второй мировой войны. По его словам, американский президент Джо Байден признает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом. В Кремле считают, что последствия этих потерь Россия переживает до сих пор. Там отметили, что ни одна страна в мире не теряла столько людей. Байден ранее заявлял, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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