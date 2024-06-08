Избрана мера пресечения мастеру транспортной компании после ДТП с трамваями

Из-за ДТП с трамваями пострадали более 140 граждан
Кемеровский суд отправил в СИЗО мастера электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного после ДТП с двумя трамваями 6 июня, из-за которого пострадали более 140 человек. Приговор был оглашен на заседании суда.
«Суд в Кемерово арестовал матера электротранспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово до 6 августа», — заявили на заседании. Информацию передает корреспондент NGS42.RU с места событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.