Избрана мера пресечения мастеру транспортной компании после ДТП с трамваями

В Кемерове суд арестовал мастера транспортной компании из-за ДТП с трамваями

08 июня 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП с трамваями пострадали более 140 граждан Фото: Илья Московец © URA.RU Кемеровский суд отправил в СИЗО мастера электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного после ДТП с двумя трамваями 6 июня, из-за которого пострадали более 140 человек. Приговор был оглашен на заседании суда. «Суд в Кемерово арестовал матера электротранспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово до 6 августа», — заявили на заседании. Информацию передает корреспондент NGS42.RU с места событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кемеровский суд отправил в СИЗО мастера электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного после ДТП с двумя трамваями 6 июня, из-за которого пострадали более 140 человек. Приговор был оглашен на заседании суда. «Суд в Кемерово арестовал матера электротранспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово до 6 августа», — заявили на заседании. Информацию передает корреспондент NGS42.RU с места событий.