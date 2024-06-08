08 июня 2024

Избрана мера пресечения мастеру транспортной компании после ДТП с трамваями

В Кемерове суд арестовал мастера транспортной компании из-за ДТП с трамваями
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, трамваи, общественный транспорт, город, малышевский мост, трамвай 8, трамвай 15
Из-за ДТП с трамваями пострадали более 140 граждан Фото:

Кемеровский суд отправил в СИЗО мастера электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного после ДТП с двумя трамваями 6 июня, из-за которого пострадали более 140 человек. Приговор был оглашен на заседании суда.

«Суд в Кемерово арестовал матера электротранспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово до 6 августа», — заявили на заседании. Информацию передает корреспондент NGS42.RU с места событий.

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Кемеровский суд отправил в СИЗО мастера электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного после ДТП с двумя трамваями 6 июня, из-за которого пострадали более 140 человек. Приговор был оглашен на заседании суда. «Суд в Кемерово арестовал матера электротранспортной компании по делу о ДТП с трамваями в Кемерово до 6 августа», — заявили на заседании. Информацию передает корреспондент NGS42.RU с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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