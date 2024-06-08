Губернатор Артюхов: Украина мстит мирным жителям за поражения на линии фронта

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что Украина бьет по жителям Луганска и Херсонской области в отместку за свои поражения на линии фронта. Об этом сообщило правительство региона.
«От всех ямальцев глубокие соболезнования близким погибших, быстрого восстановления тем, кто получил травмы. Украина мстит мирным жителям за свои поражения на линии фронта. Каждое новое убийство убеждает нас еще больше, что мы боремся за правду, за жизни и свободу наших соотечественников», — слова Артюхова передает правительство Ямала в telegram-канале. Глава округа отметил, что Ямал окажет любую необходимую помощь.
ВСУ нанесли мощнейший ракетный удар по Луганску. В результате ракетной атаки обрушился подъезд жилого дома. В правительстве ЛНР сообщили, что количество пострадавших составило 35 человек. В Херсонской области украинские солдаты обстреляли магазин с людьми. В результате этого погибли 22 человека. Подробности атак со стороны ВСУ — в материале URA.RU.
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