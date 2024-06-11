Акула откусила руку плавающей школьнице

От зубов акулы в США пострадали две школьницы — Лулу Гриббин и Маккрей Фауст. Гриббин получила серьезные травмы — акула откусила ей кисть руки. Об этом сообщает издание Alabama Live LLC.
«От акулы пострадали школьницы Лулу Гриббин и Маккрей Фауст. Фауст получила незначительные травмы, а Гриббин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Акула откусила ей кисть», — говорится в материале. Там добавили, что также школьница повредила ногу. Это потребовало ампутации конечности ниже колена.
Также акула напала на 45-летнюю Элизабет Фоули. Хищник тяжело повредил ей руку, в результате чего врачам пришлось ее ампутировать, заключили в материале.
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