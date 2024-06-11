Акула откусила руку плавающей школьнице

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В США зафиксирован случай нападения акулы на трех человек, пишет Alabama Live LLC.
В США зафиксирован случай нападения акулы на трех человек, пишет Alabama Live LLC. Фото:

От зубов акулы в США пострадали две школьницы — Лулу Гриббин и Маккрей Фауст. Гриббин получила серьезные травмы — акула откусила ей кисть руки. Об этом сообщает издание Alabama Live LLC.

«От акулы пострадали школьницы Лулу Гриббин и Маккрей Фауст. Фауст получила незначительные травмы, а Гриббин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Акула откусила ей кисть», — говорится в материале. Там добавили, что также школьница повредила ногу. Это потребовало ампутации конечности ниже колена.

Также акула напала на 45-летнюю Элизабет Фоули. Хищник тяжело повредил ей руку, в результате чего врачам пришлось ее ампутировать, заключили в материале. 

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От зубов акулы в США пострадали две школьницы — Лулу Гриббин и Маккрей Фауст. Гриббин получила серьезные травмы — акула откусила ей кисть руки. Об этом сообщает издание Alabama Live LLC. «От акулы пострадали школьницы Лулу Гриббин и Маккрей Фауст. Фауст получила незначительные травмы, а Гриббин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Акула откусила ей кисть», — говорится в материале. Там добавили, что также школьница повредила ногу. Это потребовало ампутации конечности ниже колена. Также акула напала на 45-летнюю Элизабет Фоули. Хищник тяжело повредил ей руку, в результате чего врачам пришлось ее ампутировать, заключили в материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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