В Екатеринбурге открылась вторая часть выставки гравюр Альбрехта Дюрера

«Меланхолия» привлекала внимание философов, математиков, биологов и астрономов Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Государственного Эрмитажа в Екатеринбург привезли одну из самых загадочных гравюр художника Альбрехта Дюрера. Произведение посетители увидят на обновленной выставке «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения». За два дня до открытия в «Эрмитаж-Урал» заглянуло URA.RU.

Выставку обновили из-за того, что графика прихотлива в экспонировании: работы нужно менять каждые три месяца, чтобы они не испортились из-за света. Первую часть публике представили в начале апреля, вторая откроется с 29 июня — в этот раз на Урал привезли более 70 новых работ мастера и его последователей. Среди любопытных — гравюра «Меланхолия».

«Магический квадрат — это один из главных аттракционов этой гравюры. Квадрат, состоящий из 16 цифр, 4×4. Если мы будем складывать все эти цифры по вертикали, горизонтали, диагонали, есть еще несколько вариантов, то мы получаем 34 — сумма чисел во всех рядах будет одна и та же. В нижнем ряду можно увидеть цифры 4, 15, 14 и 1. Центральные цифры 15 и 14 образуют дату создания гравюры — 1514 год, 4 — это буква D, четвертая буква латинского алфавита, 1 — это А, первая буква латинского алфавита. Здесь как бы [зашифрована] монограмма Дюрера», — пояснила хранитель коллекции немецкой гравюры XV—XVIII веков Светлана Мурашкина.

Дополнительно из новинок в экспозиции — резцовые гравюры «Страсти на меди», ранняя гравюра «Покаяние святого Иоанна Златоуста», аллегорические листы «Малая Фортуна» и «Четыре ведьмы». Появились и редкие для Дюрера работы в технике сухой иглы и офорта, а также карандашные рисунки жены художника и немецкого авангардиста Отто Дикса.

Обновленная выставка откроется 29 июня и продлится до 15 сентября. Посмотреть на работы гения эпохи Возрождения можно в центре «Эрмитаж-Урал».

Гравюры Альбрехта Дюрера впервые покинули стены знаменитого питерского музея. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркивал, что на Урал привезли реплику одной из самых удачных и посещаемых эрмитажных выставок. Она прошла в Екатеринбурге с 10 апреля по 23 июня.