Путин оценил программу кадрового управленческого резерва в РФ

Президент РФ Владимир Путин оценил итоги программы кадрового управленческого резерва в стране, заявив, что участниками стали 463 человека, а более 50 выпускников уже возглавили регионы России. Также лидер страны добавил, что всех участников программы объединяет желание служить РФ и людям.
«Уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации, а в целом за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе общественной жизни и проявили себя», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Также российский лидер отметил, что выпускников программы объединяют лидерские качества и стремление к профессиональному росту. Также им свойственно искреннее желание служить совей стране и людям.
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