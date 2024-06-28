Путин оценил программу кадрового управленческого резерва в РФ

Путин: 57 выпускников программы кадрового резерва в РФ стали главами регионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что участников программы кадрового резерва объединяет стремление к профессиональному развитию Фото:

Президент РФ Владимир Путин оценил итоги программы кадрового управленческого резерва в стране, заявив, что участниками стали 463 человека, а более 50 выпускников уже возглавили регионы России. Также лидер страны добавил, что всех участников программы объединяет желание служить РФ и людям.

Статья по теме
Путин повысил статус кремлевской школы губернаторов

«Уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации, а в целом за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе общественной жизни и проявили себя», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Также российский лидер отметил, что выпускников программы объединяют лидерские качества и стремление к профессиональному росту. Также им свойственно искреннее желание служить совей стране и людям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин оценил итоги программы кадрового управленческого резерва в стране, заявив, что участниками стали 463 человека, а более 50 выпускников уже возглавили регионы России. Также лидер страны добавил, что всех участников программы объединяет желание служить РФ и людям. «Уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации, а в целом за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе общественной жизни и проявили себя», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также российский лидер отметил, что выпускников программы объединяют лидерские качества и стремление к профессиональному росту. Также им свойственно искреннее желание служить совей стране и людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...