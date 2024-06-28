Путин оценил программу кадрового управленческого резерва в РФ

Путин: 57 выпускников программы кадрового резерва в РФ стали главами регионов

28 июня 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что участников программы кадрового резерва объединяет стремление к профессиональному развитию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оценил итоги программы кадрового управленческого резерва в стране, заявив, что участниками стали 463 человека, а более 50 выпускников уже возглавили регионы России. Также лидер страны добавил, что всех участников программы объединяет желание служить РФ и людям. Статья по теме Путин повысил статус кремлевской школы губернаторов «Уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации, а в целом за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе общественной жизни и проявили себя», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также российский лидер отметил, что выпускников программы объединяют лидерские качества и стремление к профессиональному росту. Также им свойственно искреннее желание служить совей стране и людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин оценил итоги программы кадрового управленческого резерва в стране, заявив, что участниками стали 463 человека, а более 50 выпускников уже возглавили регионы России. Также лидер страны добавил, что всех участников программы объединяет желание служить РФ и людям. «Уже 57 выпускников возглавили регионы Российской Федерации, а в целом за эти годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в самых разных областях в госуправлении, бизнесе общественной жизни и проявили себя», — завил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также российский лидер отметил, что выпускников программы объединяют лидерские качества и стремление к профессиональному росту. Также им свойственно искреннее желание служить совей стране и людям.