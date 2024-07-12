Захарова заявила о пророссийском кандидате на выборах в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента США Джо Байдена пророссийским кандидатом. Так она пошутила над очередной оговоркой американского лидера, который назвал главу России Владимира Путина президентом Украины.
«Мне кажется, пресловутое „российское вмешательство в американские выборы“ уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, следует ожидать истерики экс-госсекретаря США Хилари Клинтон по поводу вмешательства России в демократию Штатов и доклада Госдепа о «раскрытии заговора „внутренних террористов“».
Такую реакцию Захаровой вызвало выступление Байдена на саммите НАТО, на котором он представил публике президента Украины Владимира Зеленского как «президента Путина». Этой и другими оговорками Байден поставил США и своих союзников в неудобное положение.
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