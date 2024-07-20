В Роспотребнадзоре заявили о единичных случаях листериоза в РФ

20 июля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Листериоз передается человеку через пищу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние несколько лет в России заболеваемость листериозом находится на низком уровне, однако встречаются единичные случаи, которые приходятся на 0,07% от 100 тысяч населения страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении ведомства . В нем отметили, что на данный момент ситуация находится под контролем. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году было проведено исследование около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки, из которых около 4% не соответствовали гигиеническим нормативам. В результате из обращения было изъято более 84 тонн некачественной продукции. Листериоз является инфекционным заболеванием, поражающим как людей, так и животных. Его вызывают бактерии рода Listeria, болезнь характеризуется разнообразными путями распространения возбудителя и полиморфизмом клинических проявлений. Листериоз особенно опасен для новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой, у которых он может привести к высокому риску летального исхода. Клинические проявления болезни могут варьироваться, а в некоторых случаях болезнь протекает бессимптомно. Ранее в Штатах была объявлена вспышка листериоза, который предается через пищу. Согласно информации, предоставленной Центром по контролю за заболеваниями США, два человека скончались вследствие заражения листериозом, а еще 28 были госпитализированы. Вспышка заболевания затронула как минимум 12 штатов, преимущественно расположенных в западной части страны. Так, в Нью-Йорке было выявлено восемь случаев заражения инфекцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние несколько лет в России заболеваемость листериозом находится на низком уровне, однако встречаются единичные случаи, которые приходятся на 0,07% от 100 тысяч населения страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении ведомства. В нем отметили, что на данный момент ситуация находится под контролем. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году было проведено исследование около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки, из которых около 4% не соответствовали гигиеническим нормативам. В результате из обращения было изъято более 84 тонн некачественной продукции. Листериоз является инфекционным заболеванием, поражающим как людей, так и животных. Его вызывают бактерии рода Listeria, болезнь характеризуется разнообразными путями распространения возбудителя и полиморфизмом клинических проявлений. Листериоз особенно опасен для новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой, у которых он может привести к высокому риску летального исхода. Клинические проявления болезни могут варьироваться, а в некоторых случаях болезнь протекает бессимптомно. Ранее в Штатах была объявлена вспышка листериоза, который предается через пищу. Согласно информации, предоставленной Центром по контролю за заболеваниями США, два человека скончались вследствие заражения листериозом, а еще 28 были госпитализированы. Вспышка заболевания затронула как минимум 12 штатов, преимущественно расположенных в западной части страны. Так, в Нью-Йорке было выявлено восемь случаев заражения инфекцией.