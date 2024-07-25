Спутник погибшей в ДТП МотоТани раскрыл подробности аварии

Знакомый МотоТани утверждает, что мотоциклистка была жива перед приездом врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам знакомого МотоТани, погибшая не дожила до приезда врачей
По словам знакомого МотоТани, погибшая не дожила до приезда врачей Фото:

Погибшая в результате ДТП на трассе в Турции мотоциклистка Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, была жива несколько минут после аварии. Об этом рассказал знакомый погибшей мотоциклист Сергей Хардиков, который стал очевидцем дорожной катастрофы.

«Подбежал к Тане. Пощупал пульс. Таня еще была жива, но без сознания. Скорая приехала минут через 5-7. Выбежали врачи с чемоданчиками для реанимации. Пульс пропал», — описал Хардиков первые минуты после аварии. Свое видение событий после ДТП он изложил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

МотоТаня погибла в результате столкновения на трассе в провинции Мугла. Водитель турецкого мотоцикла Онур Обут, тоже попавший в аварию, был отпущен после допроса, где указал на ошибку Озолиной при обгоне, как на причину происшествия. О жизни МотоТани и подробностях аварии URA.RU рассказало в своем материале.

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Погибшая в результате ДТП на трассе в Турции мотоциклистка Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, была жива несколько минут после аварии. Об этом рассказал знакомый погибшей мотоциклист Сергей Хардиков, который стал очевидцем дорожной катастрофы. «Подбежал к Тане. Пощупал пульс. Таня еще была жива, но без сознания. Скорая приехала минут через 5-7. Выбежали врачи с чемоданчиками для реанимации. Пульс пропал», — описал Хардиков первые минуты после аварии. Свое видение событий после ДТП он изложил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). МотоТаня погибла в результате столкновения на трассе в провинции Мугла. Водитель турецкого мотоцикла Онур Обут, тоже попавший в аварию, был отпущен после допроса, где указал на ошибку Озолиной при обгоне, как на причину происшествия. О жизни МотоТани и подробностях аварии URA.RU рассказало в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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