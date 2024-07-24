Байкер, из-за которого погибла МотоТаня, рассказал свою версию

По словам байкера, из-за которого погибла МотоТаня, в ДТП виновата блогерша
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер МотоТаня (Татьяна Озолина)
Байкер из Турции на допросе заявил, что МотоТаня влетела в него и спровоцировала аварию Фото:

Турецкий байкер Онур Обут, после столкновения с которым погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина), утверждает, что в ДТП виновата блогерша. По его словам, это она врезалась в его мотоцикл, а не наоборот. Информацию об этом передали в telegram-каналах.

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«Турок заявил полицейским, что блогерша якобы обогнала грузовик и въехала ему в зад, после чего они вместе улетели в отбойник», — сообщили в telegram-канале Mash. До суда Обут будет находиться под надзором. По статье местного закона об убийстве по неосторожности ему может грозить до шести лет тюрьмы.

В результате аварии на турецкой трассе погибла известный блогер-байкер МотоТаня. Столкнулись два мотоцикла: МотоТани и Обута. В интернете уже появились кадры с места аварии. За день до смерти блогер опубликовала пост в соцсетях, где заявила о намерении покорить Турцию.

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Турецкий байкер Онур Обут, после столкновения с которым погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина), утверждает, что в ДТП виновата блогерша. По его словам, это она врезалась в его мотоцикл, а не наоборот. Информацию об этом передали в telegram-каналах. «Турок заявил полицейским, что блогерша якобы обогнала грузовик и въехала ему в зад, после чего они вместе улетели в отбойник», — сообщили в telegram-канале Mash. До суда Обут будет находиться под надзором. По статье местного закона об убийстве по неосторожности ему может грозить до шести лет тюрьмы. В результате аварии на турецкой трассе погибла известный блогер-байкер МотоТаня. Столкнулись два мотоцикла: МотоТани и Обута. В интернете уже появились кадры с места аварии. За день до смерти блогер опубликовала пост в соцсетях, где заявила о намерении покорить Турцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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