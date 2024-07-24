Байкер, из-за которого погибла МотоТаня, рассказал свою версию

По словам байкера, из-за которого погибла МотоТаня, в ДТП виновата блогерша

Байкер из Турции на допросе заявил, что МотоТаня влетела в него и спровоцировала аварию Фото: Страница в соцсети «ВКонтакте» Татьяны Озолиной

Турецкий байкер Онур Обут, после столкновения с которым погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина), утверждает, что в ДТП виновата блогерша. По его словам, это она врезалась в его мотоцикл, а не наоборот. Информацию об этом передали в telegram-каналах.

«Турок заявил полицейским, что блогерша якобы обогнала грузовик и въехала ему в зад, после чего они вместе улетели в отбойник», — сообщили в telegram -канале Mash. До суда Обут будет находиться под надзором. По статье местного закона об убийстве по неосторожности ему может грозить до шести лет тюрьмы.

В результате аварии на турецкой трассе погибла известный блогер-байкер МотоТаня. Столкнулись два мотоцикла: МотоТани и Обута. В интернете уже появились кадры с места аварии. За день до смерти блогер опубликовала пост в соцсетях, где заявила о намерении покорить Турцию.