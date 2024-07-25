РБК: на должность гендиректора Red Wings претендует бывший топ-менеджер «Аэропортов регионов»

РБК: кандидатом на пост гендиректора Red Wings стал Владимир Камынин
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Авиакомпанию Red Wings может возглавить Владимир Камынин
Авиакомпанию Red Wings может возглавить Владимир Камынин Фото:

Кандидатом на должность гендиректора авиакомпании Red Wings стал Владимир Камынин, ранее занимавший руководящие позиции в авиакомпаниях «Аэропорты регионов» и «Роскосмос». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

"Кандидатом на должность гендиректора авиакомпании Red Wings, принадлежащей госкорпорации «Ростех», стал Владимир Камынин", — пишет РБК со ссылкой на источники. Там добавили, что ожидается уход действующего гендиректора авиакомпании Евгения Солодилина. Кроме того, Red Wings планирует ребрендинг, а также стать стартовым заказчиком нового самолета Ил-114-300.

Владимир Камынин обладает большим опытом в авиационной отрасли. Он занимал различные должности, включая директора по маркетингу в аэропорту Домодедово и роль руководителя стратегического развития в «Роскосмосе». Недавно Камынин возглавил «Производственное объединение «Космос», которое теперь управляется Минобороны. В настоящее время рассматриваются варианты обновления флота, включая самолеты, ранее использовавшиеся Red Wings.

22 июля стало известно, что Солодилин уйдет в отставку в связи с изменениями в структуре управления компании Red Wings. Солодилин завершает свою работу, так как у госкорпорации «Ростех» возникло множество вопросов к его деятельности, включая падение операционных показателей и проблемы с эксплуатацией самолетов. Также Red Wings может перейти под управление новой компании, передает "Ридус". 

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Кандидатом на должность гендиректора авиакомпании Red Wings стал Владимир Камынин, ранее занимавший руководящие позиции в авиакомпаниях «Аэропорты регионов» и «Роскосмос». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. "Кандидатом на должность гендиректора авиакомпании Red Wings, принадлежащей госкорпорации «Ростех», стал Владимир Камынин", — пишет РБК со ссылкой на источники. Там добавили, что ожидается уход действующего гендиректора авиакомпании Евгения Солодилина. Кроме того, Red Wings планирует ребрендинг, а также стать стартовым заказчиком нового самолета Ил-114-300. Владимир Камынин обладает большим опытом в авиационной отрасли. Он занимал различные должности, включая директора по маркетингу в аэропорту Домодедово и роль руководителя стратегического развития в «Роскосмосе». Недавно Камынин возглавил «Производственное объединение «Космос», которое теперь управляется Минобороны. В настоящее время рассматриваются варианты обновления флота, включая самолеты, ранее использовавшиеся Red Wings. 22 июля стало известно, что Солодилин уйдет в отставку в связи с изменениями в структуре управления компании Red Wings. Солодилин завершает свою работу, так как у госкорпорации «Ростех» возникло множество вопросов к его деятельности, включая падение операционных показателей и проблемы с эксплуатацией самолетов. Также Red Wings может перейти под управление новой компании, передает "Ридус". 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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