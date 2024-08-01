В пятиэтажке Нижнего Тагила произошло повторное частичное обрушение

В доме в Нижнем Тагиле произошло повторное обрушение после взрыва
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
В Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона произошло повторное частичное обрушение пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил оперативные службы.
«Повторное частичное обрушение произошло в пятиэтажном доме Нижнего Тагила», — заявили оперативники, информацию передает ТАСС. По предварительным данным, причиной первичного обрушения стал взрыв газа. Более точная информация будет предоставлена позднее, сообщили в экстренных службах Нижнего Тагила. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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