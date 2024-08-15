Садоводам хотят выделить 931 млн рублей в качестве компенсации

15 августа 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Садоводам предложено направить около 931 млн рублей на возмещение понесенных убытков в майские заморозки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложил выделить почти 931 млн рублей для компенсации ущерба, нанесенного огородникам майскими заморозками. Об этом сообщили в ведомстве. «Минсельхоз РФ предлагает в этом году выделить из фонда правительства 930,9 млн рублей для компенсации ущерба, который был нанесен садоводам аномальными майскими заморозками», — написали в ведомстве Минсельхоз РФ. Предполагается, что за счет выделенных 931 млн рублей из резервного фонда, а также с учетом регионального софинансирования, объем поддержки огородников превысит один млрд рублей. В результате майских заморозков, которые повредили более 13,5 тысяч гектаров плодовых и ягодных насаждений, Минсельхоз снизил прогноз по сбору яблок в 2024 году до 1,5 млн тонн, вместо первоначальных 1,8 млн тонн. В связи с этим правительство предложило меры по компенсации ущерба и развитию садоводства. Также Минсельхоз планирует к 2028 году увеличить производство фруктов и ягод на 12,2%, что позволит довести уровень самообеспеченности страны этими продуктами до 51%. Ранее Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, из-за майских заморозков в России уменьшится урожай яблок. Правительство рассматривает возможность закупки этого продукта за границей. Она добавила, что для предотвращения роста цен на яблоки может быть открыта возможность импорта из других стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложил выделить почти 931 млн рублей для компенсации ущерба, нанесенного огородникам майскими заморозками. Об этом сообщили в ведомстве. «Минсельхоз РФ предлагает в этом году выделить из фонда правительства 930,9 млн рублей для компенсации ущерба, который был нанесен садоводам аномальными майскими заморозками», — написали в ведомстве Минсельхоз РФ. Предполагается, что за счет выделенных 931 млн рублей из резервного фонда, а также с учетом регионального софинансирования, объем поддержки огородников превысит один млрд рублей. В результате майских заморозков, которые повредили более 13,5 тысяч гектаров плодовых и ягодных насаждений, Минсельхоз снизил прогноз по сбору яблок в 2024 году до 1,5 млн тонн, вместо первоначальных 1,8 млн тонн. В связи с этим правительство предложило меры по компенсации ущерба и развитию садоводства. Также Минсельхоз планирует к 2028 году увеличить производство фруктов и ягод на 12,2%, что позволит довести уровень самообеспеченности страны этими продуктами до 51%. Ранее Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, из-за майских заморозков в России уменьшится урожай яблок. Правительство рассматривает возможность закупки этого продукта за границей. Она добавила, что для предотвращения роста цен на яблоки может быть открыта возможность импорта из других стран.