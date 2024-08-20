Солдаты срочной службы должны быть подготовлены, чтобы дать отпор противнику, в том числе в лице Запада. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Если забыли, то напомню, что солдат срочной службы — не ребенок. <...>. Главная задача, которая перед ним стоит — дать отпор противнику. Если нужно — ценой жизни». — написал военкор в своем telegram-канале. По его мнению, подготовка срочников необходима из-за нехватки личного состава в зоне спецоперации.
Котенок подчеркнул недостаточность одного года для подготовки военнослужащих, учитывая долгосрочный характер конфронтации России и Запада. Он призвал к возвращению двухлетней обязательной военной службы.
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