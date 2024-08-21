Художники из Тюмени и Челябинска создали в ЯНАО арт-объект на бочках ГСМ. Фото

В ЯНАО создали произведения стрит-арта на бочках для ГСМ
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Емкости для ГСМ стилизовали под консервы ямальских производителей
Емкости для ГСМ стилизовали под консервы ямальских производителей Фото:

В Салехарде художники из Москвы, Челябинска, Казани и Тюмени завершили создание необычной композиции. На бочки для горюче-смазочных материалов (ГСМ) стилизовали под консервы местных производителей, сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Художники из Москвы, Казани, Челябинска и Тюмени завершили работу по созданию объектов стрит-арта на емкостях ГСМ. При участии компании „Салехардэнерго“ к рыбным консервам добавились „Оленина тушеная“, „Варенье из шишек“, „Варенье из голубики“, „Мед“ — все, чем так гордятся ямальские производители местной продукции», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Над объектами стрит-арта трудились художники из Москвы, Казани, Тюмени и Челябинска
Над объектами стрит-арта трудились художники из Москвы, Казани, Тюмени и Челябинска
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что граффитист Дмитрий Чабанов получил заказ от ямальских властей на 3,6 млн рублей. Художественную роспись фасадов популярный в Екатеринбурге художник выполнял в рамках фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL в Ноябрьске.

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В Салехарде художники из Москвы, Челябинска, Казани и Тюмени завершили создание необычной композиции. На бочки для горюче-смазочных материалов (ГСМ) стилизовали под консервы местных производителей, сообщил мэр города Алексей Титовский. «Художники из Москвы, Казани, Челябинска и Тюмени завершили работу по созданию объектов стрит-арта на емкостях ГСМ. При участии компании „Салехардэнерго“ к рыбным консервам добавились „Оленина тушеная“, „Варенье из шишек“, „Варенье из голубики“, „Мед“ — все, чем так гордятся ямальские производители местной продукции», — написал Титовский в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что граффитист Дмитрий Чабанов получил заказ от ямальских властей на 3,6 млн рублей. Художественную роспись фасадов популярный в Екатеринбурге художник выполнял в рамках фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL в Ноябрьске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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