В Салехарде художники из Москвы, Челябинска, Казани и Тюмени завершили создание необычной композиции. На бочки для горюче-смазочных материалов (ГСМ) стилизовали под консервы местных производителей, сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Художники из Москвы, Казани, Челябинска и Тюмени завершили работу по созданию объектов стрит-арта на емкостях ГСМ. При участии компании „Салехардэнерго“ к рыбным консервам добавились „Оленина тушеная“, „Варенье из шишек“, „Варенье из голубики“, „Мед“ — все, чем так гордятся ямальские производители местной продукции», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что граффитист Дмитрий Чабанов получил заказ от ямальских властей на 3,6 млн рублей. Художественную роспись фасадов популярный в Екатеринбурге художник выполнял в рамках фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL в Ноябрьске.
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