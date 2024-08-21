После крушения яхты с британским миллиардером у Сицилии водолазы нашли два тела

Водолазные команды, осуществляющие поисковые работы после крушения яхты Bayesian у побережья Сицилии, обнаружили два тела. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Во время крушения на яхте находился британский миллиардер Майк Линч.
«Тела находились внутри каютного отсека судна, куда спасатели смогли проникнуть в среду, о личностях погибших не сообщается», — передает издание. На данный момент продолжаются поиски еще четырех человек. Также сообщается, что среди пропавших могут быть председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майк Линч.
Ранее сообщалось, что парусная яхта длиной 50 метров затонула у берега города Портичелло, на ее борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Предполагаемой причиной катастрофы стал неожиданный смерч.
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