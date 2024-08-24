Российские бойцы отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

24 августа 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожают диверсантов в лесных массивах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Также продолжаются уничтожения диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории через леса, передает Минобороны. «ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Противник потерял более 60 военных», — передает Минобороны. Также российские солдаты выявляют и уничтожают в лесных массивах диверсионные группы, которые пытаются проникнуть вглубь региона. По данным оборонного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ превысили 5500 человек, также уничтожен 71 танк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Также продолжаются уничтожения диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории через леса, передает Минобороны. «ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Противник потерял более 60 военных», — передает Минобороны. Также российские солдаты выявляют и уничтожают в лесных массивах диверсионные группы, которые пытаются проникнуть вглубь региона. По данным оборонного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ превысили 5500 человек, также уничтожен 71 танк.