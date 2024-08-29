Замглавы Севастополя Горлов арестован по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Горлову Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина обвиняется по статье о получении особо крупной взятки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 августа своим указом уволил и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова. В своем заявлении он отметил, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.
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