Замглавы Севастополя Горлов арестован по делу о крупной взятке

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Арестован бывший и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов Фото:

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Горлову Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина обвиняется по статье о получении особо крупной взятки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 августа своим указом уволил и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова. В своем заявлении он отметил, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.

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Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Горлову Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина обвиняется по статье о получении особо крупной взятки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 6 августа своим указом уволил и. о. заместителя губернатора Евгения Горлова. В своем заявлении он отметил, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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