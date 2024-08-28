Глава СКР поручил завести дело после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения толпы детей мигрантов на мальчика в жилом комплексе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку.
Мигранты напали на ребенка в жилом комплексе «Абрикос» (Новая Сортировка) вечером 28 августа. Один из них снимал избиение на камеру. Предварительно, потасовка началась из-за оскорбления мамы.
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