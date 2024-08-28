Глава СКР поручил завести дело после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге

29 августа 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате СКР Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения толпы детей мигрантов на мальчика в жилом комплексе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Мигранты напали на ребенка в жилом комплексе «Абрикос» (Новая Сортировка) вечером 28 августа. Один из них снимал избиение на камеру. Предварительно, потасовка началась из-за оскорбления мамы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения толпы детей мигрантов на мальчика в жилом комплексе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Мигранты напали на ребенка в жилом комплексе «Абрикос» (Новая Сортировка) вечером 28 августа. Один из них снимал избиение на камеру. Предварительно, потасовка началась из-за оскорбления мамы.