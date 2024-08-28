28 августа 2024

Глава СКР поручил завести дело после избиения ребенка мигрантами в Екатеринбурге

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате СКР Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения толпы детей мигрантов на мальчика в жилом комплексе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку.

Мигранты напали на ребенка в жилом комплексе «Абрикос» (Новая Сортировка) вечером 28 августа. Один из них снимал избиение на камеру. Предварительно, потасовка началась из-за оскорбления мамы.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения толпы детей мигрантов на мальчика в жилом комплексе Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Следователи уже организовали проверку. Мигранты напали на ребенка в жилом комплексе «Абрикос» (Новая Сортировка) вечером 28 августа. Один из них снимал избиение на камеру. Предварительно, потасовка началась из-за оскорбления мамы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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