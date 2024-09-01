Очевидцы сняли на видео удар беспилотника рядом с жилыми домами в Подмосковье

Украинский БПЛА упал около жилых домов в деревне Дурниха Раменского района Московской области. Очевидцы происшествия сняли удар дрона на видео.
«Украинский беспилотник упал рядом с жилыми домами в Раменском районе Подмосковья», — пишет telegram-канал Mash. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал. Взрыв разнес сарай местного жителя и выбил стекла.
Ранее полет беспилотников ВСУ в Раменском районе попал на видео. По форме оперения дроны напоминают БПЛА PD-2, который способен пролететь до 1000 километров. Заряд взрывчатки такого беспилотника составляет 19 килограммов.
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